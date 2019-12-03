موجز السياسة.. مشروعات النواب" توافق على حوافز متعددة للمشروعات الصغيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الثلاثاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى مطالب برلمانية بتأهيل الطرق المتهالكة بالمدن والقرى وتشديد الرقابة فى المحليات "مشروعات النواب" ترفض منح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة وكيل "محلية البرلمان" يطالب بمشاركة النواب فى وضع خطط المحافظات الاستثمارية رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: فندق اللسان سيجذب السياحة لدمياط Advertisements نائبة برلمانية: جهد خرافى من أجهزة الدولة فى إنشاء مشروعات دمياط لجنة برلمانية توافق على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءة الاختراع "مشروعات النواب" توافق على حوافز متعددة للمشروعات الصغيرة منها تخصيص أراض بالمجان "مشروعات النواب" توافق على المواد المنظمة لحق الانتفاع بالعقارات المخصصة رئيس العربية للتصنيع: الرئيس السيسى وجه بتعميق المكون المحلى بالمنتجات الجديدة رئيس سياحة البرلمان: السياحة صناعة سلعية وخدمية وتتطور فى مصر بشكل كبير توصية برلمانية بزيادة سيارات السرفيس بكفر الشيخ..وهجوم على التوك توك

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