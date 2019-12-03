شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممدوح الحسينى يطالب المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات التعدى على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات وتعديات على الطرق والميادين والشوارع، والتفاعل مع الخطوط الساخنة التى تخصصها الجهات الحكومية لتلقى الشكاوى. وشدد "الحسينى"، علي ضرورة تفاعل الجهات المعنية مع شكاوى المواطنين والتحرك السريع لإزالة أى تعديات أو إشغالات، تطبيق القانون بحسم على المخالفين والمعتدين. Advertisements وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إنه يجب وضع خطة بجدول زمنى للتصدى للأسواق العشوائية المنتشرة فى مختلف المحافظات وإيجاد أماكن بديلة لها وتقنينها أو إزالتها، ويجب وضع حلول حاسمة لمشكلة انتشار الباعة الجائلين.

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