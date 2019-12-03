شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتأهيل الطرق المتهالكة بالمدن والقرى وتشديد الرقابة فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحصر الطرق المتهالكة التي تحتاج إلى الرصف والتأهيل والتطوير في كافة المحافظات والمدن والقري علي مستوي الجمهورية، ووضع خطة لتأهيلها وتطويرها، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وقال الحسيني، ل"الخليج 365"، إن غياب الرقابة في المحليات ووجود فساد وعدم استخدام الميزانية المخصصة لتالف الرصف في أوجه الصرف المحددة، أدي إلى وجود طرق داخلية متهالكة في القري والمدن، مما يتسبب في الأذى للمواطنين ويعرقل حركة السير والمرور، ويعطل مصالح الناس.

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وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن ذلك الخلل والتقصير لا يمكن السماح باستمرار، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإنجازات والطفرة الكبيرة التي تحقق في إنشاء شبكة طرق هائلة علي مستوي الجمهورية ساهمت في وجود بنية تحتية وأساسية قوية وحل جزء من مشاكل المرور، وستساهم في جذب الاستثمارات، مطالبا بأن يكون العمل في المحليات علي نفس المستوى والجهد.