شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتأهيل الطرق المتهالكة بالمدن والقرى وتشديد الرقابة فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر
وقال الحسيني، ل"الخليج 365"، إن غياب الرقابة في المحليات ووجود فساد وعدم استخدام الميزانية المخصصة لتالف الرصف في أوجه الصرف المحددة، أدي إلى وجود طرق داخلية متهالكة في القري والمدن، مما يتسبب في الأذى للمواطنين ويعرقل حركة السير والمرور، ويعطل مصالح الناس.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن ذلك الخلل والتقصير لا يمكن السماح باستمرار، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإنجازات والطفرة الكبيرة التي تحقق في إنشاء شبكة طرق هائلة علي مستوي الجمهورية ساهمت في وجود بنية تحتية وأساسية قوية وحل جزء من مشاكل المرور، وستساهم في جذب الاستثمارات، مطالبا بأن يكون العمل في المحليات علي نفس المستوى والجهد.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب برلمانية بتأهيل الطرق المتهالكة بالمدن والقرى وتشديد الرقابة فى المحليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.