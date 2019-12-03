الحبس سنة للاعب الزمالك السابق "هشام يكن" لاتهامه بخيانة الأمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، لمدة عام مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بخيانة الأمانة. وكان عاصم قنديل المحامي وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإلكترونية، حرر دعوى قضائية اتهم فيها "يكن" بالاستيلاء على مبلغ من المال خاص به دون وجه حق.

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