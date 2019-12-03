الحريري: أدعم الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، أن سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال، استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والوزير وائل أبو فاعور في حضور الوزير السابق غطاس خوري، اليوم الثلاثاء، في بيت الوسط.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية، عن سعد الحريري، قوله "علمتُ من الإعلام أنّني سألتقي مع الخليلين ولن أشارك في الحكومة، أنا داعم لسمير الخطيب، وتبقى بعض التفاصيل للتشاور بها".

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في نفس الصدد، كشفت فضائية "أو تي في" اللبنانية عن لقاء مرتقب بين رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية سعد الحريري مع رئيس الوزراء اللبناني المحتمل سمير الخطيب، الليلة، لوضع الرتوش الأخيرة حول الحكومة.

وكان الحريري، قد عقد لقاء في نوفمبر الماضي، مع الخليلين وهم المعاونين السياسيين لحسن نصرالله والرئيس نبيه بري، لبحث أخر تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة المدن للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية بعد تردي الأوضاع في البلاد، وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف، بين المتظاهرين وأنصار حركة أمل وحزب الله.