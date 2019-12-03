سقوط 5 صواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
ذكرت وسائل إعلام عراقية محلية، سقوط 5 صواريخ على قاعدة عين الأسد في الأنبار، حيث تتمركز قوات أمريكية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، سقوط صواريخ في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان اليوم، إن 5 صواريخ سقطوا داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار، حيث تتمركز قوات أمريكية هناك، دون خسائر تذكر.
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