حقوق الإنسان العراقية: 433 قتيلاً و20 ألف مصاب حصيلة الاحتجاجات في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، أن أعداد ضحايا الاحتجاجات العراقية التي بدأت في مطلع أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 433 قتيلاً وإصابة أكثر من 20 ألف آخرين.

وقال عضو مجلس المفوضية علي البياتي، في بيان المفوضية اليوم، إن ضحايا التظاهرات في عموم البلاد بلغ 433، في حين أصيب نحو 20 ألفا آخرين، مؤكدا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عراقية، أن عدد المعتقلين وصل إلى 2600 معتقل بالفترة ذاتها.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة بكافة مدن البلاد، شهدت أعمال عنف واقتحام للقنصلية الإيرانية في النجف، للمطالبة بوقف التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد.

كما تشهد البلاد حراكًا خلف الكواليس لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الأحد الماضي، تحت ضغط المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.