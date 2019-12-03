رئيس البرلمان العربي يلقي كلمة بحوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

يلقي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي يوم "الإثنين" المقبل الموافق كلمة في جلسة حوار مفتوح فيالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بعنوان " دور البرلمان العربي في المحافظة على الأمن القومي العربي.
ويحضر الجلسة عدد من أساتذة الجامعة الأمريكية والجامعات العربية وعدد من الباحثين والمختصين في الشأن العربي والأمن القومي، وسيديرها السفير نبيل فهمي وزير خارجية الأسبق.
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