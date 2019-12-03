اخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يلقي كلمة بحوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يلقي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي يوم "الإثنين" المقبل الموافق كلمة في جلسة حوار مفتوح في

الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بعنوان " دور البرلمان العربي في المحافظة على الأمن القومي العربي.

 

ويحضر الجلسة عدد من أساتذة الجامعة الأمريكية والجامعات العربية وعدد من الباحثين والمختصين في الشأن العربي والأمن القومي، وسيديرها السفير نبيل فهمي وزير خارجية الأسبق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يلقي كلمة بحوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا