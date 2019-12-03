مباحثات روسية أوروبية بشأن آخر المستجدات على الساحة الدولية

اجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لين، آخر المستجدات على الساحة الدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن ذلك جاء خلال

اتصال هاتفي بين بوتين، ورئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، في إطار سعيها لإجراء سلسلة الاتصالات الهاتفية مع قادة دول مجموعة العشرين الكبار، قبيل تولي منصبها.



وعلى صعيد متصل، أجرى بوتين، محادثة هاتفية أخرى، اليوم

الثلاثاء، مع جان كلود يونكر، الذي أنهى عمله كرئيس للمفوضية الأوروبية، وشكره على تعاونه البناء.



وتولّى جان كلود يونكر، رئاسة المفوضية منذ العام 2014، حيث كان من المقرر أن يترك منصبه في أكتوبر، إلا أن الاتحاد الأوروبي طلب منه تسيير أعمال المفوضية إلى حين انتهاء خليفته أورسولا فون دير لاين، من تشكيل طاقمها.