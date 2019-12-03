مباحثات بريطانية كندية بشأن عمل الكومنولث

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، مع ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز العمل المهم الذي تقوم به منظمة الكومنولث حول العام للترويج لحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء

أنه خلال تواجده في لنجن لحضور قمة زعماء الناتو ، عقد ترودو جلسة مباحثات مع أمير ويلز والذي ناقش معه قمة رؤساء حكومات الكومنولث 2020 والمزمع عقدها في رواندا في شهر يونيو المقبل.



وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الاستدامة وتغير المناخ والحاجة إلى عمل عالمي لحماية البيئة ، واتفقا على أن الاجتماع الخامس والعشرين لمؤتمر الأطراف المنعقد الآن في مدريد حول المناخ يمثل فرصة ثمينة لمواصلة العمل على اتفاق باريس وتعزيز حماية التنوع البيولوجي والمحيطات.