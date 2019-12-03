اتفاق بين النمسا وأسبانيا بشأن تعزيز التعاون الدولي لمواجهة أزمة المناخ

اتفقت النمسا وأسبانيا اليوم على دعم التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص أزمة المناخ.

جاء ذلك خلال استقبال ملك أسبانيا فيليب السادس فى مدريد للرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين الذي يشارك فى القمة الدولية لمكافحة تغير المناخ. الذي يشارك فى القمة الدولية لمكافحة تغير المناخ. وقالت مصادر فى القصر الرئاسي النمساوي "هوفبورج" اليوم الثلاثاء أن الرئيس الكسندر فان دير بيلين اختتم اليوم زيارته إلى مدريد بعد مشاركته فى أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى دورته ال25 والتى استمرت يومين وسط مشاركة سياسية ودولية واسعة من كل دول العالم لتفعيل التعاون الدولي فى حماية المناخ. اختتم اليوم زيارته إلى مدريد بعد مشاركته فى أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى دورته ال25 والتى استمرت يومين وسط مشاركة سياسية ودولية واسعة من كل دول العالم لتفعيل التعاون الدولي فى حماية المناخ.

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