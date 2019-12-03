23 قتيلًا وأكثر من 130 جريحًا في حريق مصنع بالسودان

قتل 23 شخصا وأصيب، 130 حتى الآن جراء حريق هائل شهدته المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري (شمال العاصمة السودانية) في مصنع "سالومي للسيراميك"، حسبما أعلن مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء.

وأكد المجلس، في بيان له، أن الجرحى تُقدم لهم العناية الطبية حاليا بعدة مستشفيات في الخرطوم.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت قدراتها لمواجهة الموقف

وأطلقت نداء للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.وقال : إن عددا من المسئولين توجهوا إلى موقع الحادثة في مقدمتهم وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ووالي الخرطوم الفريق أحمد عابدون ؛ للوقوف على إجراءات مكافحة الحريق وتعبئة كل القدرات المتاحة لمواجهة هذه الكارثة.وأوضح أن الحريق حدث نتيجة لانفجار "تانكر للغاز"(اسطوانة ضخمة محمولة على شاحنة نقل)كان يقوم بتفريغ حمولته في صهاريج أرضية.. قائلا : : "تشير المشاهدات الأولية إلى غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع بالإضافة إلى عمليات تخزين عشوائي لمواد سريعة الاشتعال الأمر الذي أسهم في استمرار وتمدد الحريق وتدمير المصنع بشكل كامل".وأعرب مجلس الوزراء السوداني عن التعازي لعائلات وزملاء وأصدقاء الضحايا..متعهدا بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسئوليات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلا.