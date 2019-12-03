رئيس وزراء كندا يناقش مع رئيس لاتفيا التحديات التي تواجه الناتو

أجرى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس لاتفيا إيجيليس ليفيتس، التحديات التي تواجه حلف الناتو، بجانب اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، وذلك على هامش مشاركتهما بقمة زعماء الناتو في العاصمة البريطانية لندن.
وتبادل الثنائي التهنئة على فوزهما بالانتخابات الأخيرة في يوليو وأكتوبر، كما شكر الرئيس ليفيتس رئيس الوزراء ترودو على قيادة كندا للمجموعة العسكرية المعززة لحلف الناتو في لاتفيا وعلى مساهمات كندا في مركز التميز الاستراتيجي للاتصالات التابع لحلف الناتو فيريجا، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.
وأعرب ترودو عن تقدير كندا لدعم لاتفيا للقوات المسلحة الكندية المتمركزة في لاتفيا كجزء من المهمة ، كما ناقش الزعيمان الدور الحيوي الذي يلعبه الناتو في الأمن عبر المحيط الأطلسي ، وكيفية تقديم الناتو إسهامات كبيرة في النظام الدولي القائم على القواعد.
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