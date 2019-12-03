الرئيس اللبناني يؤكّد العمل على إيجاد حلول للأزمة الراهنة

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، العمل على إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الراهنة.

وشدّد عون على استمرار عملية مكافحة الفساد، مجدداً الدعوة للمواطنين إلى "المساهمة في كشف الفاسدين والمرتشين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن".

وركز الرئيس عون "على دور القضاء بعد التعيينات الأخيرة التي من شأنها المساعدة في محاسبة المرتكبين وتحقيق العدالة".

وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ 48 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وتجمع عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت احتجاجاً على سياسة مصرف لبنان المالية.

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وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

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ولم يدع الرئيس ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.