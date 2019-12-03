بيونج يانج: واشنطن هي من ستختار "هدية عيد الميلاد"

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية نبّهت مجدداً إلى اقتراب انقضاء مهلة حددتها للولايات المتحدة للعدول عن "سياساتها العدائية" بحلول نهاية العام، وقالت إن واشنطن هي من ستختار "هدية عيد الميلاد" في آخر السنة.
وقال ري تاي سونج نائب وزير الشؤون الخارجية المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة، إن الدعوة التي وجهتها واشنطن لإجراء مزيد من المحادثات "ما هي إلا حيلة حيكت لإبقاء ارتباط جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بالحوار واستغلال ذلك لصالح الموقف السياسي والانتخابات في الولايات المتحدة".
وأضاف سونج "فعلت جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية قصارى جهدها من أجل عدم الرجوع عن الخطوات المهمة التي اتخذتها بمبادرة ذاتية منها".
وقال ري تاي "لا يتبقى الآن سوى الخيار الأميركي، والمسألة برمتها ترجع للولايات المتحدة في تحديد هدية عيد الميلاد التي ستختار الحصول عليها".
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وتطلب كوريا الشمالية من واشنطن تخفيف موقفها في محادثات نزع السلاح النووي التي لم تحقق تقدماً يذكر رغم انعقاد ثلاثة اجتماعات بين زعيمي البلدين".
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