ترامب إلى لندن للمشاركة في قمة الأطلسي عشية جلسات مساءلته

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سقف التحدي مع الديمقراطيين برفضه المشاركة هذا الأسبوع في جلسات الاستماع في التحقيق الرامي لعزله، مؤكداً أنه «يناضل» من أجل أميركا، فيما يشارك الاثنين في قمة حلف شمال الأطلسي في لندن.

وهاجم ترامب خصومه الديمقراطيين الذين يقودون في مجلس النواب التحقيق الرامي لعزله، قائلاً «إنها مهزلة، ما يفعلونه لبلادنا مخز تماماً».

وقال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض للمشاركة في قمة يعقدها قادة حلف شمال الأطلسي في الذكرى السبعين لتأسيسه «نحن نناضل من أجل الأميركيين».

وبعد تحقيقات استمرّت لشهرين بدأ مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الأربعاء مناقشة الجوانب القانونية لمعرفة ما إذا كان ما يتّهم به ترامب كافياً لتبرير إطلاق إجراءات عزله.

وفي حين ينتقد ترامب «حملة اضطهاد» ضدّه ومحاولة انقلاب عليه، فجّر غضبه الاثنين بقوله إن «ديمقراطيي اليسار الراديكالي» ينظّمون جلسة استماع علنية الأربعاء بالتزامن مع قمة حلف شمال الأطلسي التي «حدد (موعدها) قبل عام».

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وأكد ترامب «إنها من السفرات الأكثر أهمية التي يجريها الرؤساء».

وفُتح التحقيق بحق ترامب على خلفية طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في محادثة هاتفية فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقرر العام المقبل.

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ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي مخالفة ومن حقّه الإشارة إلى قضية «فساد» محتمل، وأنه لم يمارس أي ضغوط على كييف.

لكن المعارضة الديمقراطية مقتنعة بأنه استغل سلطاته لترجيح كفة حملته الانتخابية التي يسعى عبرها للفوز بولاية رئاسية ثانية، لا سيّما بتجميد مساعدة عسكرية بنحو 400 مليون دولار لأوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا.