كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحكومة التونسية المكلف: وزراء الخارجية والعدل والداخلية سيكونون من المستقلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف،

الحبيب الجملي، أن وزراء الخارجية والعدل والداخلية سيكونون من المستقلين.

وأوضح "الجملي"، خلال تصريحاته لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.

Advertisements

ويذكر أن قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، إنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة، وطرح الأسماء المقترحة للحقائب الوزارية، بعدما انشغل الأسبوعين الماضيين، في نقاش برامج إصلاح المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.



وتابع الجملي، في تصريح صحفي، أمس الاثنين: "سأنهي اليوم (أمس) المشاورات، وأنطلق اليوم الثلاثاء في نقاشات الأسماء المقترحة للحقائب الوزارية"، مشيراً إلى أنه سيدعو الأحزاب لاجتماعات لتقديم رؤيتها بخصوص المساهمة في الحكومة، وأكد أنه لم يحسم بعدُ موقفه من الاجتماع بكل الأحزاب في آن واحد، أو كل حزب بمفرده، لافتاً إلى أن بعض الحقائب الوزارية هي من مشمولاته فقط، وفق تقديره.



وشدد الجملي، على أنه سينهي تشكيل الحكومة وفق الآجال الدستورية المحددة، مؤكداً تمسكه بتحييد وزارات السيادة عن كل الأطراف السياسية، وفيما يخص بقية الوزارات أضاف رئيس الحكومة المكلف أنه سيتشاور مع كل الأحزاب، بعيداً عن ما وصفه بـ "المحاصصة الحزبية على أساس وزن الكتل البرلمانية"، مؤكداً أنه سيعتمد على معيار الكفاءة في اختيار وزرائه.