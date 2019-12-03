كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسيل: تأليف الحكومة اللبنانية أولوية لإطلاق عجلة الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، إن تأليف الحكومة اللبنانية أولوية لإطلاق عجلة الاقتصاد.

وأضاف "باسيل"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء: " نأمل أن تكون الأمور اقتربت من الوصول إلى خواتيم سعيدة".

تدور المباحثات الحالية حول توزيع الحقائب والمعايير التي على أساسها سيتم اختيار الوزراء، تشير المصادر إلى نقاط ومطالب محددة يبحث بها الثنائي الشيعي ويريد إجابات عليها. وتقول: "الأمور لم تنضج لغاية الآن ولم يطرأ أي عنصر جديد يشير إلى حل نهائي لكن الإيجابية هي في استمرار الاتصالات وعدم توقفها".



ومع تأكيد المصادر أن البحث في تكليف الخطيب، الذي لا يزال الأوفر حظاً، لا يعني الإبعاد النهائي لخيار عودة الحريري إلى رأس الحكومة، تقول إن "الحريري داعم للخطيب لكن هذا الأمر لم يترافق مع خطوات عملية، خاصة أن الخطيب كان قد طلب منه إصدار بيان تأييد له وهذا ما لم يحصل لغاية الآن".



في المقابل، ترى مصادر وزارية في "تيار المستقبل" أن إصدار بيان بهذا الشأن يمثّل "هروباً إلى الأمام ومحاولة إلقاء الكرة في ملعب الحريري فيما هي في ملعب رئاسة الجمهورية التي عليها الدعوة لاستشارات نيابية لتكليف شخصية قادرة على إدارة الأزمة الراهنة وليس العكس". وحمّلت هذه المصادر أيضاً وزير الخارجية جبران باسيل "مسؤولية التعطيل والسباق للاستئثار بالوزارات".