المندوب الروسي بالأمم المتحدة: نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة العراق

أكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة،

فاسيلي نيبينزيا، دعم روسيا

لوحدة وسيادة العراق.

وقال "نيبينزيا"، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات العراق، اليوم الثلاثاء، إن التظاهرات في العراق خرجت لأسباب اجتماعية.

وأشار المندوب الروسي إلى أن موسكو تدعم الحوار في العراق.

وقتل أكثر من 400 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي ، وتعد هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003.

وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب ذات أغلبية شيعية، للمطالبة بتوفير فرص عمل واحتجاجا على تردي الخدمات الأساسية والفساد في البلاد الغنية بالنفط.

ووافق البرلمان العراقي، قبل يومين، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تجري القوى السياسية الممثلة في البرلمان مشاورات حول قانون جديد للانتخابات والحكومة الجديدة، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات العنيفة.