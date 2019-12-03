الكويت ترحب بتشكيل لجنة تحقيق في قتل المحتجين في العراق

رحب مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي،

بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتلبية مطالب المحتجين.

ودعا "العتيبي"، خلال

جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في العراق، اليوم الثلاثاء،

إلى ضبط النفس والتهدئة وتفويت الفرصة على من يحاول إثارة الفتنة في العراق

وقتل أكثر من 400 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي ، وتعد هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003.

وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب ذات أغلبية شيعية، للمطالبة بتوفير فرص عمل واحتجاجا على تردي الخدمات الأساسية والفساد في البلاد الغنية بالنفط.

ووافق البرلمان العراقي، قبل يومين، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تجري القوى السياسية الممثلة في البرلمان مشاورات حول قانون جديد للانتخابات والحكومة الجديدة، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات العنيفة.