كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلاسخارت" تحذر من حدوث كارثة حقيقية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت ممثلة الأمم المتحدة إلى العراق، جنين هينيس بلاسخارت،

من حدوث كارثة حقيقية في العراق.

وقدمت "بلا سخارت"، إحاطة لمجلس الأمن ، اليوم، بشأن تطورات الأوضاع في العراق، موضحة بأن المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني سبق وقال إن الساسة في العراق غير جادين في الإصلاح.

وأكدت أن استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق غير مقبول.

Advertisements

وقتل أكثر من 400 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي ، وتعد هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003.

وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب ذات أغلبية شيعية، للمطالبة بتوفير فرص عمل واحتجاجا على تردي الخدمات الأساسية والفساد في البلاد الغنية بالنفط.

ووافق البرلمان العراقي، قبل يومين، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تجري القوى السياسية الممثلة في البرلمان مشاورات حول قانون جديد للانتخابات والحكومة الجديدة، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات العنيفة.