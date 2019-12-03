ديفيد شانكر: ندعم مطالب المتظاهرين في العراق ولبنان

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شانكر، إنه يدعم

مطالب المتظاهرين في العراق ولبنان.

وأوضح "شانكر"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أن التظاهرات في العراق ولبنان تتقاسم نفس المطالب.

وأضاف: "المتظاهرون في العراق ولبنان خرجوا ضد حكومتيهما وضد التدخل الإيراني في شؤون البلدين".

وأشار إلى أن العقوبات ضد إيران كانت فعالة جدا وإيرادات النفط انخفضت تماما.

وتابع: "واشنطن ستعمل على تعزيز دفاعات حلفائها في المنطقة".

وقتل أكثر من 400 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي ، وتعد هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003.

وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب ذات أغلبية شيعية، للمطالبة بتوفير فرص عمل واحتجاجا على تردي الخدمات الأساسية والفساد في البلاد الغنية بالنفط.

ووافق البرلمان العراقي، قبل يومين، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تجري القوى السياسية الممثلة في البرلمان مشاورات حول قانون جديد للانتخابات والحكومة الجديدة، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات العنيفة.