كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يتهم تركيا بالعمل مع مقاتلين مرتبطين بـ "داعش" الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتهاما لتركيا بأنها تعمل أحياناً مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال ماكرون، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال قمة الناتو في لندن، أنه يتوقع من تركيا "إيضاحات" خلال قمة حلف الأطلسي.

وأضاف: "تركيا تقاتل الوحدات الكردية التي وقفت إلى جانبنا في حربنا ضد الإرهاب".

وتسائل ماكرون، قائلا: "كيف يمكن أن تكون تركيا عضوا في حلف الأطلسي وتشتري منظومة إس-400 من روسيا فهذا لا يمكن من الناحية الفنية".