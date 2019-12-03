كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون "متمسك" بتصريحاته عن موت حلف الناتو "دماغيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التمسك بتصريحاته عن موت حلف شمال الأطلسي (الناتو) دماغيا.
وأوضح ماكرون، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اعمال قمة الناتو في لندن، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية للتخلص من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، الأمر الذي لم يتم بعد .
وأضاف: "تركيا تقاتل الآن من قاتل إلى جانبنا"، متهما تركيا بالعمل أحيانا مع فصائل حليفة لتنظيم داعش الإرهابي.
وفي الأونة الأخيرة شهد الناتو خلافات واسعة بين قادة الدول الأعضاء بعد أن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حالة حلف شمال الأطلسي بـ"الموت السريري".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح قائلا الثلاثاء: "إن حلف شمال الأطلسي أصبح أكثر مرونة وإنه لا يليق اعتباره أنه في حالة موت سريري".
وأكد ترامب، الثلاثاء، أن انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي ووصفه بأنه في حالة "موت دماغي" مهينة وبغيضة.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، قبيل القمة، إن "حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة، وأعتقد أن ذلك مهين للغاية".
وأثارت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجدل بعد أن وصف حالة الناتو بـ"الموت السريري".
وقال ماكرون، الشهر الماضي، إن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مرجعا ذلك إلى الابتعاد الأمريكي وسلوك تركيا العضو في الحلف.