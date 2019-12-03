كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون "متمسك" بتصريحاته عن موت حلف الناتو "دماغيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التمسك بتصريحاته عن موت حلف شمال الأطلسي (الناتو) دماغيا.

وأوضح ماكرون، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اعمال قمة الناتو في لندن، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية للتخلص من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، الأمر الذي لم يتم بعد .

وأضاف: "تركيا تقاتل الآن من قاتل إلى جانبنا"، متهما تركيا بالعمل أحيانا مع فصائل حليفة لتنظيم داعش الإرهابي.