كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستولتنبرج: حلف الناتو ليس لديه خطة للدفاع عن دول البلطيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، أن الحلف ليس لديه خطة للدفاع عن دول البلطيق.

وأضاف ستولتنبرج: "ليس من الصواب التشكيك في ضمان الحلف الغربي لأمن الدول الأعضاء فيه، لكنه يعمل على رأب الصدع مع تركيا بخصوص خطط الحلف للدفاع عن دول البلطيق.

وردا على سؤال حول إمكانية حل الخلاف باختتام قمة لندن قال: "لا أتعهد بذلك، ما يمكنني أن أقوله هو أننا نعمل على ذلك".

وقال ستولتنبرج، بعد تناوله الإفطار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حلف الأطلسي لا يزال يتمتع بدعم قوي في الولايات المتحدة وأشار إلى مفارقة كبيرة، مفادها أنه بينما كان أناس يشككون في الترابط عبر الأطلسي، أيّد مواطنون الحلف.