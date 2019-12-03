كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تلغي إرسال قوارب لليبيا بسبب سوء معاملة المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت فرنسا عدم تزويد ليبيا بستة من زوارق الدوريات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بعد تحدٍ من جانب ثماني منظمات غير حكومية، انتقدت معاملة ليبيا للمهاجرين.

وتم الإعلان عن التبرع لأول مرة في فبراير من هذا العام، بعد اجتماع بين وزير القوات المسلحة الفرنسي فلورنس بارلي ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

وكان من المقرر شراء القوارب شبه الصلبة، التي يبلغ طولها 12 مترًا من "سيلينجر" الفرنسية وتسليمها في وقت لاحق من هذا العام، عندما تعزز الأمن البحري ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الدولة الواقعة شمال إفريقيا.

ومع ذلك في 2 ديسمبر، أبلغت وزارة الدفاع الفرنسية محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، أن القوارب لن يتم نقلها إلى ليبيا بعد الطعن المقدم من المنظمات غير الحكومية.

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وزودت شركة "سيلينجر" في السابق أكثر من 50 قاربًا بطول 3.8 إلى 12 مترًا إلى ليبيا بموجب عقد عام 2013، ولكن كانت القوارب الجديدة ستتبرع بها فرنسا، وكان يتعين عزل خفر السواحل الليبيين واستخدامهم لاعتراض المهاجرين غير الشرعيين.

وعارضت المنظمات غير الحكومية مثل منظمة أطباء بلا حدود، وسيميد، ومنظمة العفو الدولية، عملية نقل القوارب.