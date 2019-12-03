كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تلغي إرسال قوارب لليبيا بسبب سوء معاملة المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم الإعلان عن التبرع لأول مرة في فبراير من هذا العام، بعد اجتماع بين وزير القوات المسلحة الفرنسي فلورنس بارلي ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج.
وكان من المقرر شراء القوارب شبه الصلبة، التي يبلغ طولها 12 مترًا من "سيلينجر" الفرنسية وتسليمها في وقت لاحق من هذا العام، عندما تعزز الأمن البحري ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الدولة الواقعة شمال إفريقيا.
ومع ذلك في 2 ديسمبر، أبلغت وزارة الدفاع الفرنسية محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، أن القوارب لن يتم نقلها إلى ليبيا بعد الطعن المقدم من المنظمات غير الحكومية.
وزودت شركة "سيلينجر" في السابق أكثر من 50 قاربًا بطول 3.8 إلى 12 مترًا إلى ليبيا بموجب عقد عام 2013، ولكن كانت القوارب الجديدة ستتبرع بها فرنسا، وكان يتعين عزل خفر السواحل الليبيين واستخدامهم لاعتراض المهاجرين غير الشرعيين.
وعارضت المنظمات غير الحكومية مثل منظمة أطباء بلا حدود، وسيميد، ومنظمة العفو الدولية، عملية نقل القوارب.
وقالت المنظمات غير الحكومية، إن "المهاجرين المعتقلين يوضعون في معسكرات الاعتقال؛ حيث يتم تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان بانتظام".
وأوضحت المحكمة الإدارية في باريس، أن نقل القوارب كان جزءًا من سلوك العلاقات الخارجية لفرنسا، وفي مايو رفضت طلب تعليق تسليم القوارب، وتم استئناف هذا الأمر وسحبت وزارة الدفاع أواخر الشهر الماضي قرارها بالتبرع بالسفن إلى ليبيا.
يعيش حوالي 40 ألف لاجئ وطالب لجوء خارج مراكز الاحتجاز في المناطق الحضرية في ليبيا، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.