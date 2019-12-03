كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: يجب وجود تعريف واحد للإرهاب ضمن حلف "الناتو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة وجود

تعريف واحد للإرهاب ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والعمل على مواجهة

الإرهاب

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وأضاف ماكرون، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال قمة الناتو في لندن: "سنسعى لإيجاد حلول لكافة القضايا العالقة مع واشنطن".

ونوه ماكرن بأن العدو المشترك هو الإرهاب.

وأشار إلى أن تركيا تقاتل الوحدات الكردية التي وقفت إلى جانبنا في حربنا ضد الإرهاب.