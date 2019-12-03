أمن بني ملال يستعمل الرصاص لتوقيف شخص هدد حياة المواطنين

أطلق مقدم شرطة، يعمل في الفرقة المتنقلة للدراجين في ولاية أمن بني ملال، ليلة أمس الاثنين، رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، بعدما عرض حياة المواطنين، وسلامة موظفي الشرطة للخطر باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، بناء على إشعار حول قيامه تحت تأثير حالة تخدير متقدمة باعتراض سبيل المواطنين، وتهديدهم باستعمال السلاح الأبيض في حي التقدم في مدينة بني ملال، ومواجهة عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة.

وقال المصدر الأمني، إن أحد موظفي الشرطة، اضطر إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه، وحجز سلاحه الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.