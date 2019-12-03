بعد غياب لسنوات.. سميرة الهواري: عدت بعدما أبعدني الزواج عن الفن.. ولا زالت متمسكة بموقفي من “الإغراء”- فيديو

عادت الفنانة المغربية، سميرة الهواري، إلى الساحة الفنية، بعد غياب دام سنوات، لتستأنف مسيرة فنية غنية بالمشاركات في أعمال فنية في هوليوود العرب المصر.

وكشفت سميرة الهواري أن سبب غيابها عن الساحة الفنية لسنوات، هو زواجها من برلماني مصري، وانشغالها بمرافقته في مختلف سفرياته، قبل أن تقرر العودة، بعدما سيطر عليها شغف الفن، والاشتياق إليه.

وصرحت سميرة الهواري أنها كانت مصرة على المشاركة في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، لأنه يشكل فرصة لها لإعلان عودتها، ولقاء مخرجين، ومنتجين، وممثلين.

وأعلنت سميرة الهواري أنها شاركت في الحلقة الأخيرة من مسلسل” دابا تزيان”، الذي يعرض على قناة “إم بي سي”، على أمل العودة عبر أعمال أخرى مغربية .

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الهواري تحدثت عن بدايتها في الميدان الفني، وتحولها إليه من عالم الموضة والأزياء، كما عبرت عن استحسانها لمستوى الأعمال المغربية، مشيدة بتقدمها في المستوى.

وأكدت الهواري أنها متمسكة برأيها حول الجرأة، إذ قالت إنها مطلوبة، لكن ليس في العري، إذ يمكن أن تكون بموقف، أو كلمة، أو نظرة.