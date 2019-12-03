لليوم الثاني..الأساتذة حاملو الشهادات العليا يقتحمون مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية والتعليم

لايزال الأساتذة حاملو الشهادات العليا يواصلون احتجاجاتهم في العاصمة الرباط، لليوم الثاني على التوالي، ويخضون إضرابا وطنيا لأسبوع كامل.

واقتحم الأساتذة حاملو الشهادات العليا، ظهر اليوم الثلاثاء، مقر مديرية الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الواقعة في مدينة العرفان في العاصمة الرباط، رافعين شعارات تطالب بترقيتهم بناء على الشهادات العلمية المحصل عليها.

وتأتي خطوة اليوم، بعدما لوح الأساتذة حاملو الشهادات العليا، أمس الاثنين، بالتصعيد تجاه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على خلفية اقتحامهم لمقرها وسط الرباط، صباح أمس.

ويخوض الأساتذة حاملو الشهادات العليا، ابتداءً من اليوم، أسبوعا من الإضراب عن العمل، مع سلسلة من الاحتجاجات في العاصمة الرباط، للمطالبة بتغيير إطارهم، والاستجابة إلى مطالبهم.

وبعد إضراب حاملي الشهادات العليا، يخوض الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، اليوم، وغدا الأربعاء، إضرابا، مرفوقا بوقفات احتجاجية، ينتظر أن يعقبه إضراب لأطر التخطيط، والتوجيه التربوي في وزارة التعليم، يومي 11 و12 من الشهر الجاري، ثم إضراب ليوم ثالث للفئة ذاتها، في 7 من شهر يناير المقبل.