قضية “فتاة الوشم”.. تأجيل المحاكمة وسط احتجاجات عائلات المتهمين

انعقدت، صباح اليوم الثلاثاء، في محكمة الاستئناف في بني ملال، سادس جلسات قضية خديجة، المعروف بـ“فتاة الوشم”، والذي يتابع فيه 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر”.

وقررت المحكمة تأجيل قضية “فتاة الوشم” إلى جلسة 24 دجنبر المقبل، كآخر مهلة لدفاعها، الذي طالب بتأجيل الجلسة رقم 10 للملف، التي أشار رئيسها إلى أنها آخر مرة ستأجل فيها القضية.

وشهدت جلسة المحاكمة احتجاجات عائلات المتهمين على الاستمرار في تأجيل القضية، التي تجاوزت السنة، فيما تم احضار جميع المتهمين، الذين بلغ عددهم 12 متهما في حالة اعتقال.

Advertisements

وقالت خديجة، في حديث خاص لـ”اليوم24″، إنها بدأت الحصص الطبية لإزالة الوشوم، التي تغطي جسدها بالكامل، إذ أزالت إلى حدود اللحظة الوشم الذي يحمل اسم “عز الدين” في رقبتها.

واستأثرت قضية “فتاة الوشم” خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صور، وفيديوهات لها، تؤكد تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.