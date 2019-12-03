- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أطباء يرقصون ويدخنون ”مخدرات“ داخل مستشفى في تونس والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
مستشفى شارل نيكول
فتحت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا في حادثة إقدام عدد من الأطباء بأحد أكبر مستشفيات العاصمة تونس، على استهلاك مواد مخدرة والرقص واللهو خلال مباشرتهم عملهم؛ ما أثار استياءً واسعًا وصدمة لدى الرأي العام.
وقالت المفتشية العامة في وزارة الصحة، إنها فتحت تحقيقًا داخليًا في حق 3 أطباء في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، وإنه تم توجيه دعوات رسمية للأطباء المعنيين للتحقيق معهم؛ وذلك على خلفية رواج مقطع الفيديو.
وأكّد المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الصحة العمومية، شكري النفطي، فتح تحقيق إداري بحق الأطباء الثلاثة، الذين أشار إلى أنهم يعملون في مستشفى شارل نيكول، لكنه قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإيقافهم عن العمل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، الثلاثاء، مقطع فيديو لثلاثة أطباء بمستشفى شارل نيكول يتعاطون مخدّر ”الزطلة“ ويرقصون خلال فترة إقامتهم ليلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أطباء يرقصون ويدخنون ”مخدرات“ داخل مستشفى في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.