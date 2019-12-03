ترامب: لا نؤيد الاحتجاجات في إيران

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تؤيد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات على الاضطرابات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

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وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تؤيد الاحتجاجات في إيران، قال ترامب في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: ”لا أريد التعليق على ذلك، ولكن الإجابة هي لا. لكني لا أريد التعليق على ذلك“.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي إنه يدرس فرض عقوبات على تركيا؛ بسبب شرائها منظومة صواريخ روسية، ملقيًا باللوم على سلفه في عدم بيع نظام صواريخ أمريكي لأنقرة.

وعندما سئل ترامب أثناء جلوسه بجوار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس-400، قال: ”نناقش ذلك الآن ونجري محادثات بشأن ذلك الآن“.

وتابع: ”كما تعرفون فإن تركيا كانت تريد شراء نظام باتريوت الخاص بنا و(الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما لم يسمح لها بذلك، ولم يسمحوا لهم إلا عندما أصبحوا مستعدين لشراء نظام آخر“.