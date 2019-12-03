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شكرا لقرائتكم خبر عن العقيلي: القوانين تجرم استعمال الألغام في اليمن بعد توقيع اتفاقية اوتاوا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن العميد ركن أمين العقيلي، الاشخاص التي تقف وراء زرع الألغام.
وقال في حوار خاص لـ "اليمن العربي"، بأن الحوثيين بعد الانقلاب في عام 2014 قاموا بزرع الألغام في جميع المناطق التي وصلوا إليها ودارت بينهم وبين الجيش الوطني في جميع المحافظات.
وأضاف بأن المناطق التي زرعت من 2014 حتي اليوم مليشيا الحوثي هم المسؤولون عن ذلك.
وقال بأن القوانين تجرم استعمال الألغام وخاصة في اليمن بعد توقيع اتفاقية اوتاوا والتي تعد جرائم حرب.
ومن يدعم مليشيا الحوثي في زراعة الألغام، ذكر بأن هناك تم ادخال ألغام لمليشيات الحوثي عبر داعميها إيران وحزب الله.
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