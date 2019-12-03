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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خالد الفيصل يعبر عن فخره بالأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
عبر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، عن فخره بولي العهد، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان كواحد من آل سعود .
وأكد أنه يفخر به كذلك كسعودي، ويفخر به كعربي، ويفخر به كمسلم.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج في الصورة، مساء أمس الاثنين، حيث سأل الإعلامي عبدالله المديفر، الأمير خالد الفيصل ماذا يقول في الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل الذي غيّر بالنسبة لنا معادلات الزمن فهو يفعل الكثير في القليل من الوقت.
وجاء رد الأمير خالد الفيصل : "أفخر بالأمير محمد بن سلمان كواحدٍ من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم".
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