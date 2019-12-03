الإمارات تتسلم دعوة لحضور القمة الخليجية في الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، دعوة من المملكة العربية السعودية، لحضور قمة قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك في رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تسلمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال استقباله للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي.





كما تضمنت الرسالة تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتمنياته بموفور الصحة والسعادة له ولدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

حضر المقابلة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.