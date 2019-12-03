ترامب: روسيا تريد إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تريد إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي وأنه يعتزم ضم الصين إلى هذين الاتفاقين الآن أو لاحقا.



وقال ترامب من بريطانيا، خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي الذي تتزعمه الولايات المتحدة، "يجب القول إن روسيا تريد إبرام اتفاق بشأن الحد من الأسلحة.. روسيا تريد إبرام هذا الاتفاق في غضون أسبوعين. لدى روسيا رغبة شديدة في إبرام اتفاق للحد من الأسلحة وآخر نووي".

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وأضاف: "كما سنضم الصين بالتأكيد، ربما لاحقا أو الآن".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده منفتحة على التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بوتين: "لقد أعربنا مرارا عن استعدادنا لمقاومة التهديدات الحقيقية معا بما فيها الإرهاب الدولي والنزاعات المحلية المسلحة وخطر الانتشار المنفلت لأسلحة الدمار الشامل".