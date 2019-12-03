احتجاجات إيران.. ترامب يدعم المتظاهرين وطهران تراوغ بالضحايا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن واشنطن تدعم بقوة شعب إيران الشجاع الذي يحتج من أجل حريته.

وأكد ترامب، على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي الذي تتزعمه الولايات المتحدة، أنه من الصعب على وسائل الإعلام الدخول إلى إيران لنقل ما يحدث من قمع للمتظاهرين.

وفي وقت سابق علق ترامب على حصيلة القتلى الأخيرة التي أفادت بها منظمة العفو الدولية وبلغت "208 قتيل على الأقل"، واعتبر في مؤتمر صحفي في لندن، أن "كثيرا من الأشخاص يُقتلون في إيران لمجرد الاحتجاج" مضيفا " إنه أمر مروع".

وردت السلطات الإيرانية بالقمع على الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر/ تشرين الثاني نتيجة الزيادة المفاجئة لأسعار الوقود بنسبة 300%.

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إيران تراوغ بعدد الضحايا

ورفضت إيران، الثلاثاء، حصيلة الضحايا التي أوردتها منظمة العفو الدولية، وزعم المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أنه الأرقام والأعداد التي صدرت عن مجموعات معادية هي محض أكاذيب ".

ورغم الهجوم الإيراني، لم تعلن السلطات بعد عدد القتلى الإجمالي بسبب الاضطرابات.

وكانت منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن، أفادت أمس الإثنين، أن 208 شخص على الأقل قتلوا خلال حملة القمع.





وقالت إن "عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قتلوا خلال التظاهرات في إيران التي اندلعت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني ارتفع إلى 208 على الأقل، بناءً على تقارير موثوق بها تلقتها المنظمة".

وأضافت المنظمة التي نشرت سابقاً حصيلة من 161 قتيلاً، أن العدد الفعلي للقتلى من المرجح أن يكون أكبر.