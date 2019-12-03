انت الان تتابع بوتين يقول إن روسيا مستعدة للتعاون مع حلف شمال الاطلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء ان روسيا منفتحة على التعاون مع حلف شمال الاطلسي (الناتو) مع افتتاح قمة الحلف الغربي التي تستمر يومين في لندن.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن بوتين قوله "لقد أعربنا مرارا عن استعدادنا لمقاومة التهديدات الحقيقية معا بما فيها الارهاب الدولي والنزاعات المحلية المسلحة وخطر الانتشار المنفلت لأسلحة الدمار الشامل".