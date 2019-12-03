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بوتين يقول إن روسيا مستعدة للتعاون مع حلف شمال الاطلسي

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء ان روسيا منفتحة على التعاون مع حلف شمال الاطلسي (الناتو) مع افتتاح قمة الحلف الغربي التي تستمر يومين في لندن.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن بوتين قوله "لقد أعربنا مرارا عن استعدادنا لمقاومة التهديدات الحقيقية معا بما فيها الارهاب الدولي والنزاعات المحلية المسلحة وخطر الانتشار المنفلت لأسلحة الدمار الشامل".

 

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