شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا مستعدة للتعاون مع «الأطلسي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الثلاثاء) ان روسيا منفتحة على التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع افتتاح قمة الحلف الغربي التي تستمر يومين في لندن.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله «لقد أعربنا مراراً عن استعدادنا لمقاومة التهديدات الحقيقية معا بما فيها الارهاب الدولي والنزاعات المحلية المسلحة وخطر الإنتشار المنفلت لأسلحة الدمار الشامل».
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