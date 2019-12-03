شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تتهم تركيا بالتعاون مع داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات التركية اليوم (الثلاثاء) بالعمل أحياناً مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في عملياتها في شمال سورية.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا. وأحيانا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش».

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون بنظيره التركي رجب طيب اردوغان في وقت لاحق من اليوم.