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باريس تتهم تركيا بالتعاون مع داعش

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات التركية اليوم (الثلاثاء) بالعمل أحياناً مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في عملياتها في شمال سورية.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا. وأحيانا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش».

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون بنظيره التركي رجب طيب اردوغان في وقت لاحق من اليوم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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