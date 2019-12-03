من جديد.. هزة أرضية بقوة 3,9 درجات بإقليم بولمان

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,9 درجات على سلم ريشتر، اليوم الثلاثاء، بإقليم بولمان.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة فريطيسة، وقعت عند الساعة الثانية و29 دقيقة و11 ثانية بعد الزوال.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 50 كلم عند التقاء خط العرض 33.610 درجة شمالا وخط الطول 3.707 درجة غربا.

يشار إلى أن الهزات توالت في المنطقة، منذ الأسبوع الماضي، حيث سجلت في بولمان ونواحي ميدلت.