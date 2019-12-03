مؤتمر لـ”البوليساريو” بتيفاريتي.. مسؤول بالخارجية: عبرنا عن الموقف في المكان والزمن المناسبين

بعد أيام من إعلان جبهة “البوليساريو” الانفصالية عن تنظيم مؤتمرها الخامس عشر في منطقة تيفاريتي من الصحراء المغربية، المتواجدة ضمن المنطقة العازلة، علم “اليوم 24” أن المغرب احتج على الخطوة الاستفزازية للجبهة الانفصالية في أروقة الأمم المتحدة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لـ”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، إن المغرب “عبر عن موقفه في الزمن والمكان المناسبين”.

وكانت الجبهة الانفصالية، قد أعلنت قبل أيام عن تنظيمها لمؤتمرها في منطقة تيفاريتي، والتي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار، كما وجهت دعوات لممثلي عدد من الهيئات لحضور افتتاح هذا المؤتمر.

يشار إلى أن خطوة سابقة للجبهة الانفصالية بإقامة أنشطة في ذات المنطقة، تصدى لها المغرب بقوة، موجها رسالات احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة المينورسو في الصحراء المغربية.

ويتشبث المغرب برفضه تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المنطقة العازلة بالصحراء الكغربية، والتي تضم مناطق تيفاريتي والمحبس والبير الحلو.