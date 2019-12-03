قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فجر اليوم الثلاثاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية، أنه جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصولها على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزة الشابة، على 2520 قرص مخدر، من بينها 1500 قرص مهلوس من نوع “الإكستازي” و1020 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شابة بمدخل مدينة فاس قادمة من الشمال بحوزتها 2520 قرص مخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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