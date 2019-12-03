اعتقال ابنة شقيقة الشيخ رائد صلاح وفتى من برطعة بالأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ابنة شقيقة رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، منتهى أمارة، أثناء أدائها الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، اليوم الثلاثاء.

وأظهر شريط فيديو، التقطه أحد المصلين، عناصر من الشرطة الإسرائيلية وهم يحيطون بأمارة، وهي تؤدي الصلاة بالقرب من مصلى باب الرحمة، في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.

وحاول أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية الحديث معها، وهي تؤدي الصلاة، ثم قام عدد من عناصر الشرطة بوقفها بالقوة عن الصلاة واعتقالها.

واحتجت أمارة، على وقفها عن أداء الصلاة، وقالت للشرطي: "ماذا فعلت؟ أنا لم أضايق أحدا".

اعتقال الفتى مجد كبها من برطعة بالقدس، اليوم

واقتادها أفراد الشرطة من الأقصى، وسط احتجاجات مصلين تواجدوا في المكان، فيما قالت أمارة: "لن ننحني ولن ننكسر فالأقصى لنا".

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وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت أمارة، أكثر من مرة في الأقصى، خلال الأعوام الماضية، وتم إبعادها أكثر من مرة لفترات متفاوتة عن المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت السيدة منتهى أمارة، وأيضا الفتى مجد كبها، من قرية برطعة، العربية داخل إسرائيل، أثناء أدائه الصلاة عند مصلى باب الرحمة".

وأعاد المصلون، فتح باب الرحمة، للصلاة مطلع العام الجاري، وسط احتجاجات الشرطة والحكومة الإسرائيلية.

ويمر مستوطنون إسرائيليون من منطقة باب الرحمة، أثناء اقتحاماتهم للمسجد التي تتم بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.