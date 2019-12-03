القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ابنة شقيقة رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، منتهى أمارة، أثناء أدائها الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، اليوم الثلاثاء.
وأظهر شريط فيديو، التقطه أحد المصلين، عناصر من الشرطة الإسرائيلية وهم يحيطون بأمارة، وهي تؤدي الصلاة بالقرب من مصلى باب الرحمة، في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.
وحاول أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية الحديث معها، وهي تؤدي الصلاة، ثم قام عدد من عناصر الشرطة بوقفها بالقوة عن الصلاة واعتقالها.
واحتجت أمارة، على وقفها عن أداء الصلاة، وقالت للشرطي: "ماذا فعلت؟ أنا لم أضايق أحدا".
واقتادها أفراد الشرطة من الأقصى، وسط احتجاجات مصلين تواجدوا في المكان، فيما قالت أمارة: "لن ننحني ولن ننكسر فالأقصى لنا".
وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت أمارة، أكثر من مرة في الأقصى، خلال الأعوام الماضية، وتم إبعادها أكثر من مرة لفترات متفاوتة عن المسجد.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت السيدة منتهى أمارة، وأيضا الفتى مجد كبها، من قرية برطعة، العربية داخل إسرائيل، أثناء أدائه الصلاة عند مصلى باب الرحمة".
وأعاد المصلون، فتح باب الرحمة، للصلاة مطلع العام الجاري، وسط احتجاجات الشرطة والحكومة الإسرائيلية.
ويمر مستوطنون إسرائيليون من منطقة باب الرحمة، أثناء اقتحاماتهم للمسجد التي تتم بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال ابنة شقيقة الشيخ رائد صلاح وفتى من برطعة بالأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.