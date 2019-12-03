اخبار العالم

العقيلي: المليشيات زرعت الألغام بطرق عشوائية وطرق بدائية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العقيلي: المليشيات زرعت الألغام بطرق عشوائية وطرق بدائية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، عن الصعوبات التي تواجه عمل برنامج نزع الألغام.

 

 

وقال العقيلي في حوار خاص لــ "اليمن العربي"، إنها كثيرة جداً وأصعبها هي وجود كمية كبيرة من الألغام التي زرعها مليشيات الحوثي.

 

Advertisements

 

وأضاف  بأنه تم زرع الألغام من قبل المليشيات بطرق عشوائية وطرق بدائية، واحترافية.

 

 

وأكد أن هناك صعوبات أيضا تواجهنا في المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، والامكانيات في أجهزة الكشف  ونقص في سيارات الإسعاف، مؤكداً أن من الصعوبات التي نواجهها هي الحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلد بشكل عام.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العقيلي: المليشيات زرعت الألغام بطرق عشوائية وطرق بدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا