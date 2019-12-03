العقيلي: المليشيات زرعت الألغام بطرق عشوائية وطرق بدائية

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، عن الصعوبات التي تواجه عمل برنامج نزع الألغام.



وقال العقيلي في حوار خاص لــ "اليمن العربي"، إنها كثيرة جداً وأصعبها هي وجود كمية كبيرة من الألغام التي زرعها مليشيات الحوثي.

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وأضاف بأنه تم زرع الألغام من قبل المليشيات بطرق عشوائية وطرق بدائية، واحترافية.

وأكد أن هناك صعوبات أيضا تواجهنا في المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، والامكانيات في أجهزة الكشف ونقص في سيارات الإسعاف، مؤكداً أن من الصعوبات التي نواجهها هي الحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلد بشكل عام.