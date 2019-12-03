بن نهيد يطلع على اعمال الصيانة لعربات الاطفاء بمطار سيئون

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

اطلع رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد، اليوم، على مستوى الجاهزية لمطار سيئون الدولي وسير حركة الطيران التي يشهدها المطار في ظل الظروف الراهنة واعمال الصيانة لعربات الاطفاء التي تتم في الوقت الحالي .



وبحسب وكالة سبأ الحكومية، أشاد رئيس الهيئة بالجهود المميزة التي يبذلها الطاقم الهندسي بإشراف المهندس محمد ناصر المشجري والعاملين معه في صيانة واصلاح منظومة الهواء لعربات الاطفاء واعمال الصيانة للعربات الاخرى في سبيل الرفع من الجاهزية الفنية لمطافي المطار..مثمناً جهود طاقم الاطفاء العامل في المطار وسعيهم الدائم في الاهتمام بالمعدات ومواكبتهم المستمرة لحركة الطيران ورفع الاستعداد والجاهزية لأي طارئ.

ودعا كافة العاملين من الموظفين والجهات العاملة في المطار الى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود للمحافظة على تميز المطار وتحسين خدماته للواصلين والمغادرين من المسافرين والمرضى الذي يقصدون مطار سيئون الدولي كمحطة انطلاقة ووصول .

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وفي سياق الزيارة، التقى مدير عام مطار سيئون الدولي علي سعيد باكثير، اليوم، باللجنة التحضيرية لنقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت .

و في اللقاء استعرض رئيس اللجنة التحضيرية المهندس عمر مبروك و المسئول المالي باللجنة التحضيرية جهاد لطفي بلفاس ،الجهود التي تبذلها اللجنة واهدافها ونشاطها المستقبلي اضافة الى مجالات العاملين في تخصصاتها واحكام العضوية وشروطها .

وإشاد المدير العام للمطار بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية لنقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت..مبدياً استعداده لدعم جهودهم الرامية لتفعيل العمل النقابي واحتضان الشباب المهندسين في سبيل تنظيم العمل لممارسة المهنة الهندسة في المحافظة والدفاع عن حقوق المهندسين ورفع قدراتهم لما فيه خدمة للمجتمع بشكل عام .