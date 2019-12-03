مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن يكشف كواليس تدمير الألغام

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، عن الهدف من عملية تدمير الألغام، والذخائر الغير منفجرة.



وقال في حوار خاص لــ "اليمن العربي"، بأنهم في البرنامج الوطني في التعامل مع الألغام، وضعت توقيع اليمن على اتفاقية أوتوا عام 98 وأصبحت اليمن هي البلد رقم 38 في التوقيع على اتفاقية حظر الألغام الفردية.

Advertisements

وأضاف "العقيلي"، بأنه يحق لليمن بناءاً على الاتفاقية أن تطلب مساعدات من الدول والمنظمات بخصوص الألغام ونزعها والتخلص منها، موضحاً بأن مسألة التدمير هو حفاظأ على السلم الاجتماعي ولا تسخدم مرة أخرى.

وحول الذخائر الغير منفجرة قال بأنها الأكثر خطورة وتدميرها هو شىء حتمي لا مفر منه.