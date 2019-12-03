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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس في الإمارات غداً الأربعاء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق مع فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية .
كما توقع المركز أن تزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غربا، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
ونشر المركز حركة الرياح التي توق أن تكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 20 – 30 كم/ ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانا.
كما توقع أن يكون الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والمد الثاني عند الساعة 08:35 و الجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزر الثاني عند الساعة 00:39.
وبحر عمان متوسط الموج يضطرب مع السحب الركامية ويحدث المد الأول عند الساعة 14:39 المد الثاني عند الساعة 06: 04 و الجزر الأول عند الساعة 10:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:43.
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