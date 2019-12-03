اللواء الزبيدي يتفقد سير العمل في الجمعية الوطنية

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

تفقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الثلاثاء، سير العمل في مبنى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي.



وطاف الزبيدي يرافقه الدكتور أنيس لقمان نائب رئيس الجمعية، والدكتور أحمد عقيل باراس، مدير مكتب رئيس الجمعية، بأقسام ومكاتب الجمعية الوطنية، متفقداً سير العمل لدى لجان العمل فيها.

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والتقى الزُبيدي برؤساء وموظفي اللجان العاملة بالجمعية الذين قدموا له شرحاً موجزاً عن أهم جوانب خطة عملهم بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.

وأشاد الزُبيدي بالتزام لجان الجمعية وانضباط موظفيها في تأدية مهام عملهم، مشدداً على ضرورة استمرار هذا الانضباط الذي يعكس حس المسؤولية والدور الوطني الذي تقوم به الجمعية.

من جهتهم عبر موظفو الجمعية الوطنية عن سعادتهم بهذه الزيارة، مهنئين الزُبيدي بمناسبة عيد الاستقلال الوطني الـ52، وشاكرين له زيارته واهتمامه بالجمعية الوطنية وموظفيها.