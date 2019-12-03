- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء الزبيدي يتفقد سير العمل في الجمعية الوطنية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
تفقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الثلاثاء، سير العمل في مبنى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي.
وطاف الزبيدي يرافقه الدكتور أنيس لقمان نائب رئيس الجمعية، والدكتور أحمد عقيل باراس، مدير مكتب رئيس الجمعية، بأقسام ومكاتب الجمعية الوطنية، متفقداً سير العمل لدى لجان العمل فيها.
والتقى الزُبيدي برؤساء وموظفي اللجان العاملة بالجمعية الذين قدموا له شرحاً موجزاً عن أهم جوانب خطة عملهم بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.
وأشاد الزُبيدي بالتزام لجان الجمعية وانضباط موظفيها في تأدية مهام عملهم، مشدداً على ضرورة استمرار هذا الانضباط الذي يعكس حس المسؤولية والدور الوطني الذي تقوم به الجمعية.
من جهتهم عبر موظفو الجمعية الوطنية عن سعادتهم بهذه الزيارة، مهنئين الزُبيدي بمناسبة عيد الاستقلال الوطني الـ52، وشاكرين له زيارته واهتمامه بالجمعية الوطنية وموظفيها.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء الزبيدي يتفقد سير العمل في الجمعية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.